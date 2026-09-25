Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Bakú

Colapinto completó un gran viernes en la FP3, cerrando P10 la última práctica libre y siguió mejorando sus tiempos en la Qualy.

Antes de la clasificación, el argentino registró 1:45.592, mientras que en la Q1 el tiempo volvió a mejorar y sentenció 1:45.106, colocándose P7.

El piloto de Pilar completó un gran viernes en la FP3, cerrando P10 la última práctica libre y siguió mejorando sus tiempos en la Qualy.

Antes de la clasificación, el argentino registró 1:45.592, mientras que en la Q1 el tiempo volvió a mejorar y sentenció 1:45.106, colocándose P7.

Más allá de su producción en la tercera y última tanda de clasificación, el argentino no pudo mejorar su performance y terminó ubicándose P10 por detrás de Sainz y Verstappen. George Russell aprovechó el abandono de su compañero y consiguió la pole por encima de Leclerc y Piastri, segundo y tercero respectivamente

Detrás de Colapinto, largarán Bearman (P11), Liam Lawson (P12); Alexander Albon (P13); Esteban Ocon (P14); Arvid Lindbland (P15), Antonelli (P16); Gabriel Bortoletto (P17), Nico Hulkenberg (P18), Fernando Alonso (P19), "Checo" Perez (P20), Lance Stroll (P21) y Valteri Bottas (P22).

A que hora es el Gran Premio de Azerbaiyán

A partir de las 9 (hora Argentina), se realizará la clasificación en Bakú. La misma será televisada en vivo por Disnes Plus y Fox Sports. Por su parte, la gran carrera comenzará a las 8 de este sábado.

Vale marcar que este Gran Premio tendrá la carrera el sábado, ya que el domingo es feriado en Bakú en conmemoración al "Día de Conmemoración". La jornada fue establecida en 2020 y recuerda a los fallecidos durante la guerra de 44 días que comenzó el 27 de septiembre de ese año.