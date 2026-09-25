Milei celebró la reforma del Banco Central: “Comienza el fin de la inflación”



El presidente Javier Milei celebró la aprobación en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que con la iniciativa “comienza el fin de la inflación”.

“COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN. VLLC!”, escribió el mandatario en sus redes sociales luego de conocerse el resultado de la votación.

La Cámara alta aprobó el proyecto con 46 votos positivos y 22 negativos. Sin embargo, la iniciativa todavía no quedó convertida en ley, ya que el Senado introdujo modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados.

Uno de los principales cambios alcanzó al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. El Senado eliminó la exigencia de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a los integrantes del directorio y estableció que el procedimiento quede en manos de la Cámara alta mediante mayoría absoluta.

La reforma impulsada por el Gobierno busca establecer como misión principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda y limitar el financiamiento de la autoridad monetaria al sector público.

El oficialismo vincula esos cambios con su política de emisión monetaria y con el objetivo de reducir de manera permanente la inflación. La afirmación de Milei acerca del “fin de la inflación” expresa la interpretación del Gobierno sobre los efectos esperados de la reforma, que aún deberá completar su trámite parlamentario.

Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados, que deberá resolver sobre las modificaciones realizadas por el Senado antes de que pueda quedar definitivamente sancionado.