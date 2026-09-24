Milei y Netanyahu sellan su sintonía y promueven la cooperación con América Latina

El encuentro, celebrado en los margenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, coronó una semana de intensa actividad diplomática para el mandatario argentino, quien recibió muestras de agradecimiento de parte de Benjamin Netanyahu por su férreo apoyo geopolítico al Estado hebreo y su distinción internacional como defensor de Israel.

Durante la reunión bilateral y el posterior cónclave con referentes latinoamericanos, ambos líderes debatieron sobre la expansión de los denominados "Acuerdos Isaac" para potenciar el intercambio en materia de seguridad, tecnología y economía, mientras el jefe de gobierno israelí ponderaba el rumbo de la gestión libertaria al señalar que la administración nacional ha devuelto la libertad a la economía.

La sintonía política entre ambas figuras contrastó fuertemente con la turbulencia que sacudió horas antes al recinto de la ONU, donde el premier israelí protagonizó un tenso discurso marcado por deserciones masivas y duras réplicas contra potencias occidentales.

Tras cerrar su agenda neoyorquina, el jefe de Estado emprendió su retorno al país con escala en la madrugada porteña, ratificando un alineamiento internacional sin fisuras de cara al tramo político que se avecina.

(Con información de TN)