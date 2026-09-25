El Senado aprobó con cambios la reforma del Banco Central y vuelve a Diputados

El Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno nacional, aunque introdujo modificaciones que obligarán al proyecto a regresar a la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza había logrado abrir la sesión con 37 senadores presentes, con el acompañamiento de bloques aliados y espacios provinciales. Para garantizar el tratamiento, el oficialismo aceptó cambios reclamados por sectores dialoguistas.

El principal punto de discusión estuvo vinculado con el mecanismo para remover al presidente y a los integrantes del Directorio del Banco Central.

El texto que había llegado desde Diputados establecía una mayoría agravada de dos tercios del Congreso. Durante la negociación en el Senado se acordó reducir esa exigencia y modificar el procedimiento previsto para la remoción de las autoridades monetarias.

La reforma forma parte de las prioridades económicas del Ejecutivo y busca, entre otros aspectos, limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro y reforzar como objetivo de la entidad la preservación del valor de la moneda.

Al haber sido modificada por el Senado, la iniciativa no quedó convertida en ley y deberá volver ahora a Diputados, que tendrá que analizar si acepta los cambios introducidos por la Cámara alta.