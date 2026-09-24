Discapacidad: aseguran que la "presión social” fue clave para que los cambios no avanzaran

El debate por las modificaciones y recortes previstos para el sector de discapacidad en el Presupuesto 2027 tuvo repercusión en el recinto del Concejo Deliberante de Salta, donde los ediles se pronunciaron sobre la situación.

“Más allá de los artilugios que hicieron ayer, de hacer marcha atrás, la sociedad no retrocede en materia de derechos humanos y hubo una gran presión para que esto no se lleve adelante”, sostuvo el concejal Gustavo Farquharson, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Para Farquharson, la discusión excede el aspecto presupuestario y responde a la concepción que atribuye al Gobierno nacional sobre el rol del Estado y las personas con discapacidad.

“Tiene que ver con esta mirada mercantilista de las sociedades, tienen un concepto economicista de la sociedad, y cuando una persona tiene una discapacidad, no cumple ciertos patrones, ciertos roles, ¿para qué el Estado les va a garantizar sus derechos? y es lo que vienen haciendo”, cuestionó.

El edil, quien fue delegado del INADI en Salta, vinculó esa mirada con la eliminación del organismo y con lo que considera un retroceso en materia de discriminación. “Ahora queda muy claro por qué el primer organismo que desarmaron fue el INADI. El fomento de los discursos de odio, el insulto permanente a sectores de la diversidad, a personas con discapacidad, a los migrantes. La verdad que vivimos tiempos donde retrocedimos un montón”, afirmó.

Farquharson también cuestionó el impacto que, a su entender, tienen los discursos de los funcionarios sobre el comportamiento social. “Más allá del color político, los funcionarios y, en el caso de un presidente, tienen que dar el ejemplo en muchas cosas. Y eso se transmite a la sociedad, eso transmite violencia, eso transmite prácticas que después, en el día a día, no nos hacen una sociedad mejor”, concluyó.