Milei prometió que, si es reelegido, 2028 será "el mejor año económico de la historia argentina"

En el marco de una tradicional exposición ante el Club Económico de Nueva York, que reunió a unos 160 líderes de la principal metrópoli estadounidense, el mandatario aseguró que una eventual reelección en 2027 sentará las bases para un salto sin precedentes tanto en la economía real como en los mercados financieros, impulsado por el dinamismo de sectores estratégicos como la energía y la minería.

Con un discurso enfocado en seducir a los inversores internacionales, el jefe de Estado afirmó que el proceso de estabilización consolidará una mejora sostenida en los salarios y ratificó la solvencia del programa oficial al presumir de una sólida posición de reservas internacionales.

Durante el intercambio posterior con el editor global de Bloomberg, John Micklethwait, el líder libertario fijó además su postura frente a los desafíos tecnológicos al rechazar regulaciones prematuras sobre la inteligencia artificial, y ratificó los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas al cruzar al periodista por la terminación británica utilizada.

La gira neoyorquina dejó así una clara señal de alineamiento financiero y político, con la mirada puesta en blindar el rumbo económico de cara al tramo electoral que se avecina.

(Con información de La Nación)