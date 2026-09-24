La oposición británica acusa a China de financiar el reclamo argentino por Malvinas

La andanada provino de Tom Tugendhat, secretario de Exteriores en la sombra de la oposición británica, quien durante su participación en una conferencia sobre defensa en la capital inglesa aseguró que la potencia asiática utiliza su músculo financiero para respaldar las reivindicaciones territoriales argentinas.

El referente apuntó de manera directa contra la renovación del acuerdo de intercambio de monedas entre el Banco Central y el gigante asiático, un entendimiento valuado en unos 18.000 millones de dólares que, según su óptica, comprometería la autonomía económica del país.

Estas declaraciones se producen apenas días después de que el propio mandatario argentino renovara con dureza el reclamo de soberanía ante la Asamblea General de la ONU, donde cuestionó la explotación hidrocarburífera ilegal en aguas circundantes y exigió a Londres retomar las negociaciones diplomáticas.

Mientras el gobierno británico insiste en blindar los derechos de los habitantes del archipiélago y rechaza de plano cualquier revisión del estatus actual, el cruce político en Westminster expone cómo la disputa territorial por las islas se entrelaza de manera cada vez más compleja con el tablero de la puja financiera global.

(Con información de Perfil)