Farquharson: "Si se inunda, tendrán que darle explicaciones a la gente”

El concejal Gustavo Farquharson cuestionó la postura de los ediles de La Libertad Avanza, quienes votaron en contra del pedido para que el Gobierno nacional incorpore a Salta en el plan que otorga recursos para afrontar posibles emergencias, puntualmente ante al próximo fenómeno de el Super Niño.

“Argumentaron que técnicamente no fue incluido porque Salta no lo va a necesitar. La verdad que es un gran optimismo por parte de La Libertad Avanza creer que Salta no va a necesitar de obras, infraestructura y recursos para afrontar inundaciones”, sostuvo Farquharson, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

En esa línea el edil remarcó la heterogeneidad geográfica de la provincia y planteó que las consecuencias de un eventual fenómeno climático podrían ser diferentes según cada zona. “Valoro el optimismo. Ojalá no pase nada, ojalá El Niño no llegue, pero de llegar la emergencia y de inundarse la provincia, tendrán que responder y darle explicación a la gente”, apuntó.

El planteo aprobado está relacionado con el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 y busca obtener precisiones sobre las acciones, recursos, equipamiento y mecanismos de asistencia disponibles ante posibles emergencias. En ese sentido, explicó que la iniciativa apunta a conocer por qué Salta no fue contemplada inicialmente y a involucrar a los representantes nacionales de la provincia en las gestiones.

“No pedimos que se haga una partida aparte, que se cree un programa. El programa está hecho. Lo que pedimos es cuál es el criterio para dejar a Salta afuera y pedimos que sea incluida la provincia y la ciudad”, sostuvo.

Farquharson agregó que el proyecto también busca involucrar a los diputados y senadores nacionales por Salta en las gestiones ante Nación. Según explicó, una vez formalizada la iniciativa, se enviará una copia a los legisladores y se buscará conformar una mesa de trabajo.

Finalmente, el edil cuestionó la política libertaria de “recortar el Estado” y ponderó la importancia de la presencia del Estado ante la necesidad de la gente. “Desde un lugar de privilegio cuando no te falta nada, es muy fácil decir recortemos al estado. Yo, con el gobierno nacional, no tengo ninguna coincidencia, pero esta política pública de emergencia es importante y sirve, ¿cómo no la vamos a aprovechar?”, concluyó.