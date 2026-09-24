Refuerzan el intercambio de información con Migraciones para investigaciones

Salta avanzó en una mayor coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones para facilitar el intercambio de información en controles e investigaciones penales que involucren a personas extranjeras.

Por un lado, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subdirector nacional de Migraciones, Javier Rea, firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca que permitirá establecer una comunicación directa entre ambos organismos a través de la Policía de la Provincia.

El acuerdo apunta a agilizar las consultas sobre situaciones migratorias, actuaciones policiales o judiciales y la verificación recíproca de antecedentes. También contempla asistencia técnica, intercambio permanente de información y coordinación de acciones vinculadas con el control migratorio y la prevención de delitos.

Como parte del convenio, Migraciones capacitará a efectivos policiales sobre normativa migratoria, identificación y verificación de documentación de ciudadanos extranjeros, protocolos de actuación y detección de irregularidades.

La formación también incluirá herramientas para identificar posibles víctimas de delitos transnacionales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Para las consultas operativas se establecerán puntos de contacto que permitan intercambiar información en tiempo real.

En paralelo, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, se reunió con Rea y con el titular de la Delegación Salta de Migraciones, Roberto Eduardo Romero, para avanzar en mecanismos de cooperación destinados específicamente a procesos penales en los que estén involucradas personas extranjeras.

En este caso, se acordó iniciar las gestiones para la firma de un convenio de colaboración y asistencia recíproca y elaborar un protocolo específico de actuación. La intención es establecer canales institucionales directos y permanentes para consultar situaciones migratorias y verificar antecedentes que puedan resultar de interés para las investigaciones.

El trabajo entre Migraciones y el Ministerio Público Fiscal también prevé analizar las herramientas contempladas en la normativa para una eventual expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos, siempre que esa circunstancia se encuentre acreditada y se cumplan las condiciones y requisitos legales correspondientes.

Además, se proyectan capacitaciones sobre el manejo de la base de datos de Migraciones y los mecanismos para acceder a esa información durante las investigaciones penales, con medidas destinadas a garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

García Castiella puso especial énfasis en la situación del norte provincial y destacó “la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre los organismos”, teniendo en cuenta la extensión de la frontera salteña, el tránsito de extranjeros y los casos vinculados al crimen organizado.