Refuerzan el intercambio de información con Migraciones para investigaciones

Seguridad firmó un convenio para agilizar consultas y capacitar a la Policía, mientras que el MPF inició gestiones para un acuerdo similar. 
Salta24/09/2026Mariana FríasMariana Frías

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Salta avanzó en una mayor coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones para facilitar el intercambio de información en controles e investigaciones penales que involucren a personas extranjeras. 

Por un lado, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subdirector nacional de Migraciones, Javier Rea, firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca que permitirá establecer una comunicación directa entre ambos organismos a través de la Policía de la Provincia.

El acuerdo apunta a agilizar las consultas sobre situaciones migratorias, actuaciones policiales o judiciales y la verificación recíproca de antecedentes. También contempla asistencia técnica, intercambio permanente de información y coordinación de acciones vinculadas con el control migratorio y la prevención de delitos.

Como parte del convenio, Migraciones capacitará a efectivos policiales sobre normativa migratoria, identificación y verificación de documentación de ciudadanos extranjeros, protocolos de actuación y detección de irregularidades.

La formación también incluirá herramientas para identificar posibles víctimas de delitos transnacionales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Para las consultas operativas se establecerán puntos de contacto que permitan intercambiar información en tiempo real.

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En paralelo, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, se reunió con Rea y con el titular de la Delegación Salta de Migraciones, Roberto Eduardo Romero, para avanzar en mecanismos de cooperación destinados específicamente a procesos penales en los que estén involucradas personas extranjeras.

En este caso, se acordó iniciar las gestiones para la firma de un convenio de colaboración y asistencia recíproca y elaborar un protocolo específico de actuación. La intención es establecer canales institucionales directos y permanentes para consultar situaciones migratorias y verificar antecedentes que puedan resultar de interés para las investigaciones.

El trabajo entre Migraciones y el Ministerio Público Fiscal también prevé analizar las herramientas contempladas en la normativa para una eventual expulsión de personas extranjeras que hayan cometido delitos, siempre que esa circunstancia se encuentre acreditada y se cumplan las condiciones y requisitos legales correspondientes.

Además, se proyectan capacitaciones sobre el manejo de la base de datos de Migraciones y los mecanismos para acceder a esa información durante las investigaciones penales, con medidas destinadas a garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

García Castiella puso especial énfasis en la situación del norte provincial y destacó “la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre los organismos”, teniendo en cuenta la extensión de la frontera salteña, el tránsito de extranjeros y los casos vinculados al crimen organizado.

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