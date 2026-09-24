UNATE elegirá a su reina este viernes

Elección de la reina 2025 en UNATE.

La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE) realizará este viernes la elección de su reina, como parte de las actividades en el marco de la primavera. La presidenta de la entidad, Susana Tessio, adelantó en diálogo con ‘Desafío’ por Aries que la jornada contará con invitados y un jurado integrado también por mujeres.

“Vamos a hacer el día viernes la elección de la reina. Tenemos jurados varones pero también es muy importante la visión femenina para todo esto”, señaló Tessio.

Según anticipó, durante la actividad también estarán presentes la esposa del gobernador y la secretaria de Adultos Mayores, Agustina Esteban, quienes acompañarán la elección y coronación de la nueva reina.

La agenda continuará el sábado 26 con una propuesta destinada a niños que se encuentran en los dispositivos de la Secretaría de Primera Infancia con los que la UNATE mantiene un padrinazgo. “Los profesores van a dar algunas actividades, va a ser como una kermés de conocimiento”, explicó.

La idea es que los chicos puedan acercarse a diferentes disciplinas y participar según sus intereses. “Va a estar la profesora que borda, les va a enseñar a los chicos que quieran bordar; el que canta también va a formar un corito, el que pinta les va a enseñar a pintar, les vamos a dar los elementos para que pinten, también a los que quieran tejer”, detalló Tessio.

La jornada continuará con una merienda y la entrega de presentes reunidos a partir de donaciones. También participará la profesora de sublimación, quien prepara tazas personalizadas con los nombres de cada uno de los niños.

Tessio destacó que muchas de las propuestas surgen de quienes forman parte de la institución, por lo que adelantó que en noviembre se proyecta un “encuentro de empanadas”, en el marco del Día de la Tradición.

“Yo siempre digo que la UNATE es una creación colectiva, porque no solamente parten de la dirección y de todo el equipo las iniciativas, sino que muchas veces los alumnos nos traen iniciativas, los profesores nos traen iniciativas y nosotros los ayudamos a cumplir”, señaló.