Inteligencia occidental advierte que Rusia podría atacar a países de la OTAN



Servicios de inteligencia de Estados Unidos y Europa advirtieron sobre la posibilidad de que Rusia incremente sus acciones contra países de la OTAN que respaldan a Ucrania, mediante incursiones limitadas, ataques híbridos, operaciones de falsa bandera o campañas de influencia.

Las advertencias fueron formuladas por altos funcionarios de inteligencia de República Checa, Letonia, Suecia y Estados Unidos, en medio de la creciente tensión entre Moscú y los miembros europeos de la alianza militar.

Según publicó Noticias Argentinas a partir de información revelada por el periódico británico The Guardian, algunos de los escenarios analizados contemplan acciones que podrían producirse durante los próximos meses.

Una fuente cercana al Ministerio de Defensa de Lituania mencionó, entre las hipótesis estudiadas, la posibilidad de utilizar drones lanzados desde el mar y ocultos previamente en contenedores de barcos.

El jefe del servicio de seguridad BIS de República Checa, Michal Koudelka, sostuvo por su parte que una eventual escalada rusa podría incluir incursiones limitadas en territorios fronterizos, provocaciones de falsa bandera y campañas masivas de influencia.

Según su interpretación, Moscú buscaría incrementar la presión sobre Europa para debilitar el respaldo occidental a Ucrania.

“Ellos creen que si escalan lo suficiente, los países europeos decidirán no apoyar a Ucrania”, afirmó Koudelka.

No advierten un ataque inminente

Las propias agencias europeas, sin embargo, introdujeron cautela sobre el alcance de la advertencia.

El director general del servicio de seguridad estatal de Letonia, Normunds Mezviets, aseguró que actualmente no existen indicios de un ataque ruso inminente.

El funcionario señaló que todavía no está claro si Moscú cuenta con planes concretos para atacar territorio de la OTAN o si las acciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a generar temor e incertidumbre entre las sociedades occidentales.

Desde Estonia también buscaron moderar las especulaciones. El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jonatan Vseviov, pidió mantener la calma y aseguró que las autoridades comunicarán públicamente cualquier evidencia que indique un riesgo concreto.

Las advertencias se producen mientras las fuerzas rusas continúan concentradas principalmente en la guerra en Ucrania y los países del flanco oriental de la OTAN refuerzan sus sistemas de vigilancia y defensa.

El temor de los servicios occidentales se concentra así, por el momento, menos en una invasión convencional a gran escala que en acciones limitadas o híbridas capaces de poner a prueba la respuesta de la alianza militar y aumentar la presión sobre los gobiernos que sostienen a Kiev.