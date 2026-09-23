Irán planta cara en la ONU y justifica su carrera nuclear

El escenario multilateral por excelencia volvió a convertirse este miércoles en un polvorín diplomático cuando Masoud Pezeshkian subió a la tribuna de la Asamblea General de la ONU para lanzar un mensaje sin ambages: Irán necesita ser poderoso para sobrevivir a la pinza geopolítica de Estados Unidos e Israel. Con el peso de una crisis abierta que amenaza con fracturar definitivamente Medio Oriente, el mandatario iraní asumió el costo de desafiar a las potencias occidentales en su propia casa, apenas horas después de que Donald Trump prometiera la destrucción total del régimen persa si no se doblega ante un nuevo acuerdo de paz. La réplica en la tribuna no tardó en materializarse como un ejercicio de defensa numantina, donde Teherán intentó sacudirse las etiquetas de agresor para presentarse ante el mundo como el blanco de una campaña sistemática de hostigamiento.

La tensión que recorría el recinto de Naciones Unidas estalló de inmediato cuando el jefe de Estado iraní confrontó de forma directa las acusaciones del líder estadounidense, a quien culpó de tergiversar la realidad de un conflicto que no deja de escalar. Lejos de adoptar un perfil conciliador, Pezeshkian recordó las heridas abiertas por la ofensiva desatada a fines de febrero, un hito trágico que costó la vida al líder supremo del país y que desató una espiral de violencia sin precedentes recientes. Para sostener su narrativa de victimismo y resistencia, el presidente recurrió a la dureza de las imágenes, proyectando ante los diplomáticos internacionales los rostros y el horror del bombardeo que arrasó una escuela primaria de niñas en la localidad meridional de Minab, un episodio que, según las cifras oficiales de Teherán, segó la vida de más de 160 civiles y dejó una huella imborrable en el alma de la sociedad iraní.

Mientras el discurso avanzaba entre acusaciones cruzadas de terrorismo y legítima defensa, la escenificación de la ruptura diplomática se consumó en tiempo real bajo los focos de la sala, cuando un alto funcionario de la delegación estadounidense optó por abandonar su asiento apenas resonaron las primeras palabras del líder persa, replicando el despliegue de desprecio institucional que la víspera habían protagonizado los diplomáticos de Teherán al retirarse durante la intervención de Washington. Este choque de posturas irreconciliables se produce en una paradoja constante, ya que ambos gobiernos mantienen abiertos canales de diálogo secreto en la misma ciudad de Nueva York en busca de una salida negociada. Sin embargo, con un programa nuclear que Teherán se niega a desmantelar bajo la coacción y con amenazas de aniquilación flotando en el aire, el margen para la diplomacia parece estrecharse peligrosamente al borde del abismo.

(Con información de Ámbito)