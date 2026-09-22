El rotundo mensaje de Lula a Trump ante la ONU

El podio de la Organización de las Naciones Unidas volvió a ser el epicentro de un fuerte cruce diplomático cuando el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó su intervención ante el plenario para trazar una línea roja frente a las ambiciones hegemónicas de Estados Unidos.

Al rechazar de plano cualquier intento de subordinación regional, el líder sudamericano sentenció que su país "no cabe en el patio trasero de nadie", en una clara alerta frente a la tensión comercial y las recientes injerencias políticas que sacuden el vínculo bilateral. Con un discurso enfocado en la defensa del multilateralismo, el mandatario cuestionó las presiones externas y abogó por consolidar una agenda de integración latinoamericana libre de tutelas ideológicas.

En el plano institucional global, Lula centró sus críticas en el profundo inmovilismo del Consejo de Seguridad de la ONU, al que acusó de fallar en su misión histórica de frenar el flagelo de los conflictos armados y proteger a las poblaciones más vulnerables. Frente a un panorama internacional fragmentado por la escalada bélica, exigió una reforma estructural urgente del organismo y reclamó una salida estrictamente diplomática tanto para el conflicto en Ucrania como para las tensiones en Medio Oriente, recordando que los campos de batalla no generan vencedores legítimos.

Asimismo, el jefe de Estado combinó su reclamo geopolítico con una severa advertencia sobre los riesgos del ecosistema digital, cargando duramente contra un puñado de tecno-oligarcas que promueven un neoliberalismo digital sin controles éticos, al tiempo que exigió regular a la industria de la inteligencia artificial y frenar el avance destructivo de los negocios de apuestas en línea.

(Con información de TN)