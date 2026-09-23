Tras amenazar con “aniquilar” a Irán, Trump reabrió las negociaciones con Teherán

Horas después de lanzar una dura amenaza contra Irán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que representantes de Washington y Teherán mantuvieron una reunión de aproximadamente tres horas en Nueva York, abriendo nuevamente una vía diplomática en medio del conflicto entre ambos países.

El encuentro se desarrolló al margen de la Asamblea General de la ONU y contó, por parte de Estados Unidos, con la participación del enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario estadounidense.

Trump confirmó posteriormente las conversaciones y calificó la reunión como “muy buena”. Además, adelantó que las partes tienen previsto volver a encontrarse “en un futuro próximo”, aunque no brindó precisiones sobre una fecha.

La negociación se produjo pocas horas después de que el mandatario estadounidense endureciera públicamente su posición frente a Teherán.

Durante su discurso ante Naciones Unidas, Trump planteó que Irán enfrenta dos caminos: alcanzar un acuerdo que le permita reconstruirse y recuperar su economía o afrontar una escalada del conflicto. En ese contexto utilizó el término “aniquilar” al describir una de las alternativas si fracasa la vía diplomática.

La posición había sido reflejada por Aries este martes, cuando el presidente estadounidense condicionó una salida negociada al cumplimiento de una serie de exigencias por parte de Teherán.

Sin embargo, tras conocerse el encuentro en Nueva York, Trump mostró expectativas sobre la posibilidad de avanzar hacia un entendimiento.

“Creo que se va a alcanzar un acuerdo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que los contactos entre ambos países continúan. Al mismo tiempo, reiteró que Estados Unidos mantiene como condición que Irán no desarrolle un arma nuclear.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, participó de las conversaciones, que se desarrollaron con intervención de mediadores entre las delegaciones.

La reunión marca así una reapertura del canal diplomático entre Washington y Teherán en un momento de fuerte tensión militar. El resultado concreto de las conversaciones todavía no fue informado, pero ambas partes dejaron abierta la posibilidad de continuar negociando.

El próximo encuentro será clave para determinar si el contacto iniciado en Nueva York puede avanzar hacia un acuerdo o si las diferencias entre ambos gobiernos vuelven a profundizar la confrontación.