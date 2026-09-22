Trump exige a Irán un acuerdo de reconstrucción o afrontar la destrucción total

El podio de la Organización de las Naciones Unidas volvió a convertirse este martes en el escenario de una advertencia de máxima tensión geopolítica, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió la rutina diplomática para plantear un ultimátum que sacudió a la comunidad internacional.

Ante la octogésima primera Asamblea General, el mandatario republicano expuso sin ambages la disyuntiva histórica que, según sus palabras, define el presente de su administración frente a la república islámica: un entendimiento bilateral que permita la prosperidad económica del país persa o una campaña militar definitiva destinada a su aniquilación absoluta. La declaración, pronunciada ante representantes de todo el mundo, marca un nuevo punto de inflexión en la escalada que sacude a Medio Oriente y redefine los márgenes de la diplomacia global.

En su intervención, el líder estadounidense detalló los contornos de la propuesta que mantiene sobre la mesa, asegurando que su administración está dispuesta a facilitar la reconstrucción de la nación asiática y a respaldar su desarrollo hasta convertirla en una de las potencias más prósperas de la zona. Sin embargo, contrapuso esta opción con una amenaza sin precedentes históricos si Teherán opta por la vía de la confrontación o intenta vulnerar la seguridad de sus vecinos.

La narrativa oficial de la Casa Blanca insiste en que las acciones ejecutadas por el Pentágono, incluidas las operaciones orientadas a neutralizar capacidades misilísticas y programas nucleares, respondieron a una necesidad imperiosa de frenar lo que calificó como el comportamiento hegemónico de los antiguos actores dominantes de la zona.

La alocución también sirvió para repasar los antecedentes diplomáticos que precedieron al actual estado de confrontación, donde el jefe de Estado recordó los intentos previos de Washington por canalizar la cooperación económica a cambio del cese definitivo del enriquecimiento atómico y del patrocinio a redes extremistas.

Según su perspectiva, el rechazo sistemático de aquellas propuestas configuró un grave error de cálculo por parte del liderazgo iraní, cuyas consecuencias materiales quedaron reflejadas en los daños reportados tras las incursiones castrenses. Asimismo, el discurso extendió su radio de influencia hacia las rutas marítimas internacionales, prestando especial atención a la estabilidad del estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el suministro energético global cuya libre navegación, de acuerdo con los datos oficiales presentados, experimenta una recuperación sostenida gracias al respaldo de las resoluciones multilaterales aprobadas en el organismo internacional.

(Con información de Ámbito)