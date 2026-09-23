Bolivia: el transporte se paralizará 24 horas por el fin del subsidio al diésel

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció un repliegue nacional de unidades durante 24 horas para el próximo lunes 28 de septiembre, en rechazo al nuevo precio del diésel establecido tras la eliminación de la subvención estatal al combustible.

La decisión fue adoptada durante un ampliado nacional realizado en Santa Cruz y alcanzará a diferentes modalidades del transporte: urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional, tanto de pasajeros como de carga.

El secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, explicó que el sector exige la derogación del Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel y fijó inicialmente su precio en 17,95 bolivianos por litro.

Los dirigentes aclararon que formalmente la medida no será un bloqueo de rutas, sino un “repliegue del parque automotor”. Durante esas 24 horas, las unidades permanecerán fuera de servicio.

“El lunes no se va a trabajar”, ratificó este miércoles el dirigente del transporte Bismark Daza, quien aseguró que la decisión fue acordada por las organizaciones que participaron del encuentro nacional.

El conflicto se originó a partir del cambio en la política de combustibles impulsado por el Gobierno boliviano. Los transportistas sostienen que el nuevo precio del diésel incrementa sus costos de operación y reclaman medidas que permitan compensar ese impacto.

La protesta también podría afectar los servicios internacionales de pasajeros y cargas, ya que esa modalidad fue expresamente incluida por la Confederación entre las alcanzadas por el repliegue.

El sector advirtió además que la jornada del lunes será solamente la primera medida. Si durante esas 24 horas no obtiene una respuesta del Gobierno, los dirigentes anticiparon que podrían endurecer progresivamente las protestas hasta llegar a un paro nacional por tiempo indefinido.

Desde el Gobierno boliviano cuestionaron la decisión y recordaron que el país se encuentra bajo estado de excepción, por lo que no se permitirán bloqueos de carreteras. Las autoridades mantienen desplegados efectivos policiales y militares en diferentes rutas.

El Ejecutivo, por el momento, mantiene su decisión de eliminar la subvención al diésel, mientras los transportistas reclaman que se deje sin efecto el decreto y se abra una negociación antes del lunes.