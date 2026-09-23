Causa Ramasco: Piden la renuncia del Procurador García Castiella

Oscar Ramasco, Silvia Rey y la abogada querellante Sandra Dómene fueron escuchados por el funcionario del Gobierno de Salta, luego de realizar múltiples reclamos públicos exigiendo una investigación imparcial del atentado que terminó con la vida de Lautaro.

Los motivos: a la familia Ramasco no le cierra la hipótesis del Ministerio Público Fiscal sobre lo ocurrido el 9 de diciembre de 2024. Si bien hay un imputado por el homicidio, el limpiavidrios Gabriel Quispe, la querella denuncia que hay encubrimiento del conductor televisivo Gustavo Vacarella, a quien consideran el autor intelectual del crimen.

Recordemos que Lautaro, de 32 años, había salido de su trabajo esa tarde y circulaba con su auto por Av. Tavella cuando recibió un impacto en la cabeza, perdió el control del auto y chocó contra el guardarraíl frente al estadio Martearena. Los meses anteriores a su muerte había mantenido una relación amorosa con la exesposa de Vacarella, lo que le había valido una serie de amenazas por parte de él y una agresión con golpes de puño. Lautaro lo había denunciado.

“Ocho meses lo torturó diciéndole cosas por teléfono, no lo dejaba dormir, la última fue: de diciembre no pasás”, dijo desconsolada la madre de Lautaro al salir de la reunión en la Secretaría de Justicia.

Por su parte, Dómene aclaró que en el encuentro con Mónico expusieron que quieren “la renuncia del Procurador Pedro García Castiella, como cabeza del Ministerio Público Fiscal, advirtiendo irregularidades, groseros errores y omisiones en diferentes fiscalías. No sabemos si se han tomado las medidas necesarias para resolver esta situación”, señaló.

Denuncian que un fiscal “perdió” denuncias de Lautaro; y que otro, entregó copia del legajo a Vacarella

Dómene detalló que la fiscalía penal N°3, a cargo de Horacio Guillermo Córdoba, “extravió” las denuncias por lesiones que hizo Lautaro contra Vacarella en abril de 2024 y que la causa estuvo a punto de prescribir; sin embargo, lograron encontrar copias en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) y la causa –con insistencia de la querella- pasó a la fiscalía N°5. En tanto que la misma suerte podría correr la otra denuncia: “Lautaro en vida denuncia amenazas, la fiscalía nunca se expidió, solo imputaron por lesiones y quisieron archivar la otra”.

Además, Dómene remarcó que -en la fiscalía de Graves Atentados- “le dieron lugar a Vacarella, en calidad de sospechoso para que interviniera como parte. Tiene copia del legajo de investigación, no siendo parte. Y de ese legajo sacó copias para que queden imputados por injurias la familia Ramasco”.

“Nunca investigaron a Vacarella ni lo citaron a declarar como testigo para que justifique qué hacía el 6 de diciembre y el 9 de diciembre en el lugar donde ocurrió el atentado”, indicó la abogada en referencia a la información surgida de la ubicación del celular del conductor.

Última instancia para el juicio

El 9 de octubre habrá una audiencia de control de imputación donde se definirá si habrá juicio contra Gabriel Quispe, el limpiavidrios detenido bajo el cargo de homicidio simple. La acusación señala que él le arrojó una piedra a otro limpiavidrios que estaba parado en esa esquina, del otro lado de la calle y que el ingreso de una piedra al vehículo fue un evento fortuito.

En esa audiencia, todas las partes realizarán los planteos que crean necesarios. La querella claramente planteará objeciones.

En ese sentido, Oscar Ramasco dijo que “si no imputan al verdadero responsable de la muerte de mi hijo, que todo Salta lo sabe, tendré que irme a Buenos Aires, hablar en algún canal, encadenarme por ahí. Es lo último que me queda”, sentenció.