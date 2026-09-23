Tras el choque, Pity Álvarez sufrió una crisis hipertensiva y quedó internado

Cristian “Pity” Álvarez fue internado en las últimas horas en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva, a poco más de un día del choque que protagonizó en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

El músico permanece en terapia intermedia y bajo control médico. Según trascendió, estaba previsto gestionar su traslado a una clínica correspondiente a su obra social.

La internación se produjo en un momento clave del proceso judicial que enfrenta Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Este miércoles, desde las 11.30, estaba prevista una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Durante la jornada debían declarar cuatro testigos propuestos por la defensa: Cristina Congiu, madre del músico; Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio. El juicio ya acumula nueve audiencias y 24 testimonios.

La salud de Álvarez ya había condicionado el desarrollo del proceso. En una audiencia anterior sufrió una descompensación y el debate continuó sin su presencia debido a que el Tribunal había autorizado que pudiera ausentarse cuando su participación no resultara indispensable.

La defensa viene planteando cuestionamientos sobre las condiciones del músico para afrontar el juicio. Tras el episodio ocurrido esta semana, sus abogados volvieron a expresar preocupación por su estado y solicitaron medidas al Tribunal.

El choque antes de la internación

La nueva complicación de salud se conoció después del siniestro vial que Pity protagonizó durante la madrugada del martes en una estación de servicio ubicada sobre avenida San Martín al 2400, en La Paternal.

El episodio fue leve y no hubo personas heridas, aunque generó preocupación en el entorno del músico debido al contexto personal y judicial que atraviesa.

Álvarez enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El proceso comenzó en agosto de este año después de años de postergaciones vinculadas, entre otros motivos, al estado de salud del músico.

Aries ya había informado la semana pasada la reanudación del debate luego de que Casación rechazara un pedido de la defensa para apartar a los jueces y al fiscal. La nueva internación vuelve a colocar el estado de salud del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en el centro del proceso judicial.