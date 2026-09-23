La detención en Salta destraba el juicio contra “las gitanas” por la estafa que terminó en suicidio

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El fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI N°19 de Lomas de Zamora, solicitó que Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yavanovich y María Silvia Mitrovich , sean sometidas a juicio por la estafa contra Merlín Díaz Silva, a quien habrían engañado mediante un supuesto ritual destinado a eliminar un presunto “maleficio económico”.

El hecho ocurrió el 20 de enero pasado, cuando las mujeres llegaron hasta la peluquería de Díaz Silva, ubicada en Ingeniero Budge, y le ofrecieron realizar un supuesto “trabajo espiritual” para solucionar sus problemas económicos y favorecer un emprendimiento. La víctima habría entregado unos 14 millones de pesos, entre sus ahorros y los de su pareja.

Con el paso de los días, al no recuperar el dinero y perder contacto con las mujeres, Díaz Silva advirtió que había sido víctima de una estafa. Posteriormente, ingirió ácido muriático y murió, en un desenlace que dio origen a una investigación penal por el engaño y la presunta incitación al suicidio.

La pista que llevó hasta Orán

La investigación permitió identificar a las integrantes de la banda familiar. Mientras Yavanovich y María Silvia Mitrovich se presentaron ante la Justicia, Marta Noemí Mitrovich permaneció prófuga. La mujer fue localizada en agosto pasado, en San Ramón de la Nueva Orán, luego de que los investigadores analizaran redes sociales e impactos de antenas de celular, lo que permitió establecer que estaba en territorio salteño.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Federal Argentina, Mitrovich continuaba realizando en Orán sus denominados “trabajos espirituales”, similares a los utilizados en la estafa investigada en Buenos Aires.

La División Búsqueda de Prófugos solicitó colaboración a la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán. Los investigadores lograron ubicarla y, con autorización del juez de Garantías N°2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, irrumpieron en la finca y concretaron su detención. La captura en Salta permitió poner a disposición de la Justicia a la tercera acusada y avanzar ahora con el pedido de elevación a juicio de la causa, cerrando una etapa central de la investigación.

Además, en su dictamen reciente, el fiscal Torrigino solicitó que Mitrovich permanezca bajo prisión preventiva, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y pidió que sea trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.