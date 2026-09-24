DDHH: Una salteña recibió su legajo 52 años después de ser presa política

A 52 años de haber sido detenida durante el terrorismo de Estado, Julia Beatriz García recibió su legajo prontuarial, un documento que reconstruye parte de su historia como presa política en Salta. La entrega fue realizada por el Archivo Provincial de la Memoria, como parte del proceso de reparación histórica y administrativa que busca garantizar el acceso a documentación vinculada con las víctimas del terrorismo de Estado en la provincia.

El acto estuvo encabezado por la responsable del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, y contó con la participación de la escribana de Gobierno, Graciela Galíndez, quien certificó las copias del Legajo AR-AL-APM Presos Políticos N.º 26.

El expediente consta de 38 fojas y una fotografía carnet, y fue entregado a García tanto en formato físico como digital.

La recuperación y puesta a disposición de estos documentos constituye una medida de reparación histórica y contribuye a fortalecer la democracia a través del derecho de acceso a la información pública y la preservación de la memoria colectiva. “Nos sentimos muy satisfechos de poder cumplir con el desafío de garantizar este proceso de reparación histórica”, expresó Fernández, quien destacó el trabajo cotidiano del organismo para preservar documentación y construir espacios de participación y diálogo en torno a la memoria de las víctimas.

“Este legajo no me es propio”

“Este legajo no me es propio. Tiene mi nombre, mi foto y mis huellas, pero no es mío. Es de todos los detenidos”, sostuvo la expresa política y recordó que fue detenida cuando Salta se encontraba intervenida y regía el estado de sitio. En ese contexto, remarcó la importancia de que la documentación oficial respalde, décadas después, los testimonios de quienes fueron víctimas de la represión estatal.

“Que 52 años después este legajo ratifique mi testimonio demuestra que las y los expresos políticos somos un pilar fundamental en los Juicios por la Verdad y la Justicia”, afirmó.

La jornada también incluyó el registro audiovisual del testimonio de García, realizado por Ester Crespo y Carolina Arias, de la productora Khipu. El material será incorporado a las propuestas de Archivo en el Aula, una iniciativa que acerca a estudiantes documentación y testimonios vinculados con la memoria reciente