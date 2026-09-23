Pueblos indígenas en Salta: Mosmann explicó por qué la Justicia debe considerar su cultura

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Salta reúne una amplia diversidad de pueblos indígenas, y esa realidad cultural debe ser tenida en cuenta cuando una persona perteneciente a una comunidad interviene en un proceso judicial, explicó la jueza Victoria Mosmann.

En su visita a Pasaron Cosas, sostuvo que tanto la Corte Interamericana como la Corte Suprema han señalado que los jueces deben considerar las costumbres, prácticas y particularidades culturales de los pueblos originarios.

Mosmann remarcó que esto no depende de la voluntad del juez. El Convenio 169, incorporado al derecho argentino, obliga a tener en cuenta esos elementos al momento de resolver.

La magistrada aclaró, sin embargo, que existe un límite: ninguna práctica cultural puede utilizarse para justificar una vulneración de derechos humanos básicos o garantías constitucionales.

También señaló que durante años el sistema judicial estuvo preparado para ofrecer intérpretes de idiomas extranjeros, pero no siempre contaba con traductores de lenguas originarias, una desigualdad que se fue corrigiendo con el tiempo.