Choque entre Trump y los medios: grandes cadenas suspendieron la cobertura conjunta de la Casa Blanca

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos suspendieron la cobertura audiovisual conjunta de las actividades del presidente Donald Trump, en medio de una fuerte disputa entre la Casa Blanca y varios medios de comunicación.

La decisión fue adoptada por ABC, CBS, CNN, Fox y NBC, que habitualmente se turnan para aportar cámaras y equipos técnicos al denominado “pool” presidencial, un sistema mediante el cual las imágenes son luego compartidas con el resto de los medios.

El conflicto se desató después de que Trump prohibiera el ingreso a la Casa Blanca de periodistas de CNN, MS NOW y Politico. El mandatario justificó la decisión acusando a esas organizaciones de difundir lo que calificó como “fake news” y sostuvo que la medida no constituye un ataque contra la libertad de prensa.

CNN debía ser la cadena encargada de aportar el equipo del pool durante la jornada del lunes, incluida la cobertura del viaje presidencial a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras el veto, las otras cadenas resolvieron no reemplazarla.

“El pool televisivo no cubrirá los eventos designados como cobertura conjunta del presidente”, informó Bryan Boughton, jefe de la oficina de Fox News en Washington y responsable del sistema de pool.

Los medios llevaron el conflicto a la Justicia

CNN, MS NOW y Politico presentaron además una demanda contra Trump y miembros de su administración ante un tribunal federal de Washington.

Las organizaciones sostienen que el retiro de sus credenciales vulnera las garantías de libertad de expresión y de prensa contempladas en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Solicitaron además una medida judicial para dejar sin efecto la prohibición.

Trump, por su parte, defendió nuevamente su decisión y aseguró que su administración apunta contra lo que denomina información falsa, no contra la prensa en general.

La suspensión del pool no implica que las cadenas hayan dejado de informar sobre Trump, sino que dejaron de participar del mecanismo conjunto que garantiza imágenes y cobertura audiovisual de determinadas actividades presidenciales.

El conflicto abre así un nuevo capítulo en la relación entre la administración estadounidense y los principales medios nacionales, ahora también trasladado a los tribunales.