Tembló Salta y menos de una hora después La Rioja registró un sismo de 5,4

La actividad sísmica volvió a sentirse en el noroeste argentino durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica registró primero un sismo de magnitud 2,5 en territorio salteño, ocurrido alrededor de las 5.34, con una profundidad informada inicialmente de 10 kilómetros.

Poco después, a las 6.21, se produjo un movimiento considerablemente más fuerte en La Rioja, con una magnitud de 5,4 y una profundidad de 143 kilómetros, de acuerdo con el reporte del INPRES.

El epicentro del segundo evento se ubicó 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta, 54 kilómetros al noreste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta.

El movimiento alcanzó una intensidad IV en Famatina, donde el organismo indicó que pudieron oscilar objetos colgantes. También fue percibido en Aimogasta y Chilecito, además de sectores de La Rioja, Catamarca, San Juan y hasta Córdoba.

Por el momento no se informaron daños ni personas afectadas.

Los datos corresponden a los reportes difundidos por el INPRES durante las primeras horas de este miércoles y pueden ser ajustados posteriormente por el organismo.