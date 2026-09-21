Educación presenta este lunes el sistema de alerta contra el abandono escolar en secundaria

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta presentará este lunes 21 de septiembre el Sistema de Alerta Temprana para la Prevención del Abandono Escolar en el Nivel Secundario, una herramienta destinada a detectar estudiantes que presentan señales de riesgo antes de que dejen la escuela.

La actividad comenzará a las 10 en el Mercado Artesanal y estará dirigida principalmente a supervisores del sistema educativo.

Fuentes consultadas por Aries confirmaron que participará de la presentación la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, junto con autoridades de la cartera y equipos técnicos.

El objetivo del sistema es contar con información que permita identificar situaciones que puedan anticipar una posible desvinculación del estudiante y actuar antes de que el abandono se concrete.

La Provincia ya había anticipado durante la apertura de sesiones legislativas que trabajaría en una Red de Escuelas para la Prevención del Abandono Escolar, con un sistema de alerta temprana capaz de detectar ausentismo y otros factores de riesgo en tiempo real.

La estrategia contempla además un abordaje interdisciplinario, bajo la premisa de que las causas por las que un adolescente se aleja de la escuela no necesariamente se originan dentro del sistema educativo.

La jornada de este lunes estará enfocada en explicar a los supervisores cómo funcionará la herramienta y de qué manera podrá utilizarse para intervenir ante casos de riesgo de abandono escolar.