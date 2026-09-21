Educación presenta este lunes el sistema de alerta contra el abandono escolar en secundaria
Educación21/09/2026Ivana Chañi
La herramienta apunta a identificar señales de riesgo antes de que el estudiante deje la escuela. Cristina Fiore participará este lunes de la presentación ante supervisores.
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