Alfabetización en Salta: el programa pasó de 23 a 290 escuelas desde 2021

El programa de fortalecimiento de la alfabetización que Salta puso en marcha en 2021 pasó de alcanzar 23 escuelas a estar presente actualmente en 290 establecimientos, según informó el Ministerio de Educación provincial.

Mariel Díaz Ruiz, coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo, explicó en Pelo y Barba por Aries que la alfabetización fue definida como una de las prioridades de la política educativa provincial varios años antes de que el tema quedara incorporado a la agenda nacional.

“En ese momento iniciamos un trabajo con un programa de fortalecimiento de la alfabetización en 23 escuelas de la provincia y hoy ya estamos con 290 escuelas”, detalló Díaz Ruiz.

La funcionaria señaló que el trabajo incluye acuerdos con UNICEF y otros organismos, especialmente para adaptar las políticas a la diversidad geográfica, cultural y lingüística de Salta. Mencionó en particular la presencia de distintas comunidades y realidades educativas que requieren estrategias específicas.

El plan también contempla capacitación y acompañamiento a docentes, además de acciones específicas en Matemática. Educación cuenta con una unidad provincial de evaluación que analiza los resultados junto con directores y supervisores para que cada escuela pueda identificar sus dificultades y ajustar sus estrategias.

La expansión del programa aparece en medio de la discusión abierta por los malos resultados argentinos en las pruebas PISA. Díaz Ruiz sostuvo que ese escenario obliga a revisar las políticas educativas, pero remarcó que Salta viene intentando sostener una estrategia propia de alfabetización y evaluación desde 2021.