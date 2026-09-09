Sismos en las escuelas: capacitarán de forma obligatoria a docentes de toda Salta

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El Ministerio de Educación y distintos organismos de primera respuesta comenzarán a implementar un plan de capacitación obligatoria para docentes sobre actuación ante sismos, que incluirá preparación previa, protocolos durante una emergencia y elaboración de planes específicos para cada establecimiento educativo.

Según pudo saber Aries, el trabajo contempla además la creación de una base digital que permitirá clasificar a todas las escuelas de la provincia en tres grupos: aquellas que ya tienen un plan de emergencia activo, las que recibieron capacitación pero todavía están elaborándolo y las que nunca fueron capacitadas.

Uno de los primeros criterios será dar prioridad a los establecimientos considerados ediliciamente más vulnerables, especialmente los ubicados en el microcentro de la ciudad de Salta. La información disponible de Defensa Civil, Bomberos y otros organismos será unificada por Educación para establecer el nivel de preparación de cada escuela.

La primera actividad está prevista para el 28 de septiembre en la sede del COPAIPA, con la participación presencial de más de 120 directivos de todos los niveles y conexión por Zoom para establecimientos del interior. La jornada abordará prevención, vulnerabilidad edilicia, protocolos de Bomberos y coordinación de los comités de emergencia.

La capacitación será obligatoria para los docentes y tendrá modalidad semipresencial. Durante septiembre alcanzará a Secundaria, Educación Técnico Profesional y EPJA; en octubre continuará con Primaria, Inicial y Núcleos Educativos, mientras que en noviembre será el turno de Educación Superior y otras instituciones registradas.