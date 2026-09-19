Una escuela salteña le dijo adiós a las filas y ya preinscribe por internet

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En medio de la polémica por las largas filas para conseguir una vacante escolar en Salta, un establecimiento de la Capital comenzó a utilizar un sistema digital para evitar que las familias tengan que permanecer durante horas frente a la institución.

Se trata del Colegio Secundario 5159 de barrio Palermo, ubicado en Hipódromo de San Isidro 750, que habilitó un formulario para realizar la preinscripción por internet. La novedad fue difundida por Informate Salta, luego de que esta semana se conociera que padres de alumnos de la Técnica 3139 Martín Miguel de Güemes habían llegado a permanecer más de 20 horas haciendo fila por un lugar.

Por el momento, el mecanismo digital alcanza a aspirantes a primer año que tengan hermanos cursando en el colegio. Las familias deben cargar los datos del futuro alumno, de los padres y del hermano que ya asiste a la institución.

El formulario permanecerá habilitado hasta el miércoles 23 de septiembre.

La experiencia aparece mientras el Ministerio de Educación trabaja en un sistema digital para las inscripciones escolares. En este caso, el colegio de barrio Palermo se adelantó con una modalidad que busca evitar filas prolongadas y esperas a la intemperie.