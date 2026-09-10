PISA mostró un retroceso en el país, pero Salta sostiene que sus resultados provinciales mejoraron

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a encender la alarma sobre los aprendizajes en Argentina: el país retrocedió en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de la medición anterior. Desde el Ministerio de Educación de Salta reconocieron el deterioro, aunque señalaron que las evaluaciones provinciales muestran una tendencia diferente.

Mariel Díaz Ruiz, coordinadora estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo, sostuvo en Pelo y Barba por Aries que “los resultados han retrocedido en todas las áreas” y consideró que las evaluaciones deben servir para revisar las políticas que se están aplicando. “¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar?”, planteó.

Argentina obtuvo en PISA 2025 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, por debajo de los registros de 2022 en las tres áreas. En Matemática, además, el 76% de los estudiantes no alcanzó el nivel básico, mientras que en Lectura y Ciencias la proporción rondó el 60%.

Díaz Ruiz diferenció esos resultados de las pruebas Aprender, que permiten analizar el desempeño por jurisdicción. Según explicó, los últimos operativos muestran en Salta una mejora más marcada en Lengua y un avance menor en Matemática, aunque admitió que en esta última área la evolución todavía “no es tan notoria”.

La funcionaria aclaró además que no corresponde trasladar automáticamente el resultado nacional de PISA a la provincia. En Salta participaron 254 estudiantes de ocho establecimientos, entre escuelas de Capital, Orán, Tartagal e Iruya, públicas, técnicas y privadas, pero esa muestra integra el resultado nacional y no constituye una medición provincial independiente.

Frente al problema de los aprendizajes, Educación destacó la expansión de su política de alfabetización. Díaz Ruiz indicó que el programa comenzó en 2021 con 23 escuelas y actualmente alcanza a 290, además de sumar acciones de formación docente y un plan jurisdiccional para Matemática