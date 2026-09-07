Empleo en Salta: 47 empresas llegan a la UNSa para buscar estudiantes y graduados

La Universidad Nacional de Salta reunirá este miércoles a 47 empresas con estudiantes avanzados y graduados recientes en la tercera edición de la Feria de Empleabilidad, una jornada que buscará generar contactos directos para pasantías, prácticas profesionales y futuras incorporaciones laborales.

José González, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, explicó en N&N por Aries que la actividad comenzará a las 9 de la mañana en el campus de la UNSa y tendrá dos etapas. Durante la mañana habrá talleres y charlas sobre inserción laboral, entrevistas en inglés, uso de LinkedIn e inteligencia artificial generativa, mientras que desde las 14.30 hasta las 18.30 funcionará la feria con los stands empresariales.

El dato central será la presencia de 47 empresas de distintos sectores, entre ellos minería, agro, tecnología y compañías de alcance nacional. González señaló que los estudiantes podrán conversar directamente con responsables de Recursos Humanos, conocer qué perfiles busca cada firma y entregar sus CV.

“Lo que busca esta feria es literalmente poner al estudiante, sobre todo al que está por recibirse y al graduado reciente, frente a frente con Recursos Humanos de cada empresa”, explicó.

Además, la Universidad busca que esos contactos se traduzcan en más pasantías rentadas y prácticas profesionales, que en muchos casos funcionan como el paso previo a una contratación.

Consultado sobre qué carreras tienen actualmente mayor demanda, González señaló que dentro de Ciencias Exactas Química e Informática aparecen entre las áreas más requeridas por las empresas, especialmente para estudiantes próximos a graduarse.