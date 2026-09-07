Empleo en Salta: 47 empresas llegan a la UNSa para buscar estudiantes y graduados

La Feria de Empleabilidad reunirá este miércoles a estudiantes y graduados con recursos humanos de 47 empresas. Habrá recepción de CV, charlas y orientación laboral.
 
Educación07/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Universidad Nacional de Salta reunirá este miércoles a 47 empresas con estudiantes avanzados y graduados recientes en la tercera edición de la Feria de Empleabilidad, una jornada que buscará generar contactos directos para pasantías, prácticas profesionales y futuras incorporaciones laborales.

José González, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas, explicó en N&N por Aries que la actividad comenzará a las 9 de la mañana en el campus de la UNSa y tendrá dos etapas. Durante la mañana habrá talleres y charlas sobre inserción laboral, entrevistas en inglés, uso de LinkedIn e inteligencia artificial generativa, mientras que desde las 14.30 hasta las 18.30 funcionará la feria con los stands empresariales.

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El dato central será la presencia de 47 empresas de distintos sectores, entre ellos minería, agro, tecnología y compañías de alcance nacional. González señaló que los estudiantes podrán conversar directamente con responsables de Recursos Humanos, conocer qué perfiles busca cada firma y entregar sus CV.

“Lo que busca esta feria es literalmente poner al estudiante, sobre todo al que está por recibirse y al graduado reciente, frente a frente con Recursos Humanos de cada empresa”, explicó.

Además, la Universidad busca que esos contactos se traduzcan en más pasantías rentadas y prácticas profesionales, que en muchos casos funcionan como el paso previo a una contratación.

Consultado sobre qué carreras tienen actualmente mayor demanda, González señaló que dentro de Ciencias Exactas Química e Informática aparecen entre las áreas más requeridas por las empresas, especialmente para estudiantes próximos a graduarse.

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