Simeone recupera a Julián Álvarez para el clásico con Real Madrid

Julián Álvarez volverá a estar disponible para Atlético de Madrid en uno de los partidos más importantes del calendario: el derbi de este domingo frente al Real Madrid.

Diego Simeone confirmó que el delantero argentino ya dejó atrás la sobrecarga muscular que lo marginó de los últimos dos partidos y formará parte de la convocatoria, aunque todavía no resolvió si será titular.

“Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o entra en el segundo tiempo”, explicó el Cholo en declaraciones reproducidas por TyC Sports.

La Araña completó este sábado su primer entrenamiento junto al grupo después de iniciar el viernes una reincorporación progresiva. La lesión lo había dejado afuera de las victorias ante Real Sociedad y Osasuna.

Simeone deberá resolver ahora si apuesta desde el arranque por Julián o mantiene como alternativa ofensiva al canadiense Jonathan David, autor de dos goles en los últimos dos encuentros.