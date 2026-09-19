Mirtha Legrand volvió a ser internada: el parte médico reveló qué cuadro presenta

La conductora regresó al Sanatorio Mater Dei el viernes. El centro médico informó que presenta un cuadro compatible con neumopatía y continuará bajo controles.
Cultura & Espectáculos19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta por un cuadro respiratorio que la había mantenido hospitalizada durante la semana anterior.

El centro de salud confirmó que la conductora, de 99 años, ingresó el viernes por presentar un “cuadro compatible con neumopatía” y quedó internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo control médico.

La información fue difundida por A24 PrimiciasYa, que publicó el parte oficial firmado por el director médico del Mater Dei, Enrique Echagüe.

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La anterior internación había comenzado el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial. Mirtha recibió el alta el domingo 13 para continuar su recuperación en su domicilio, pero cinco días después tuvo que regresar al sanatorio.

Por el momento, no se comunicaron cambios en su evolución. El Mater Dei anticipó que, si no hay novedades, difundirá un nuevo parte médico el lunes. 

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