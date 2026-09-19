Mirtha Legrand volvió a ser internada: el parte médico reveló qué cuadro presenta
Cultura & Espectáculos19/09/2026Ivana Chañi
La conductora regresó al Sanatorio Mater Dei el viernes. El centro médico informó que presenta un cuadro compatible con neumopatía y continuará bajo controles.
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Las puertas abrirán a las 18 en avenida Paraguay 1240. Habrá una previa con música, danza y homenaje a Michael Jackson antes de la película.
Las ferias artesanales anticipan la Primavera con sorteos, circo y música este fin de semana
Mariana FríasCultura & Espectáculos18/09/2026
Plaza Güemes, el Paseo de los Poetas y distintos sectores del Paseo Balcarce tendrán puestos este sábado 19 y domingo 20, de 10 a 21. Además, habrá espectáculos y sorteos durante la segunda jornada.
Vuelve el autocine al CCM con una noche gratuita dedicada a Michael Jackson
Victoria López NúñezCultura & Espectáculos18/09/2026
La propuesta se realizará este sábado en el playón del CCM, con música en vivo, bailarines y la proyección de la película Michael. Podrán asistir personas con vehículo, en bicicleta, moto o a pie, con entrada libre y gratuita.
Teatro en Salta: “Citas Peligrosas” suma funciones este fin de semana
Ivana ChañiCultura & Espectáculos18/09/2026
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“Pedir la Palabra”: una obra salteña filmada bajo el agua sobre identidad, silencios y expresión
Ivana ChañiCultura & Espectáculos12/09/2026
Se recibió en la UBA y trabajó en un estudio jurídico en Buenos Aires, pero tras ser madre dejó esa carrera y convirtió la música en su proyecto profesional.
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Con una caída de hasta el 60% en la recaudación, taxistas esperan el aval para su propia app
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La protesta contra las medidas del gobierno libertario y sus acólitos fue convocada a nivel nacional y tendrá su réplica en la provincia.
Juventud Antoniana perdió ante Cipolletti y cerró un Nonagonal para el olvido
Alfredo BurgosDeportes19/09/2026
El Santo cayó 2-0 en el estadio Fray Honorato Pistoia, con goles de Andrés Almirón y Martín Peralta. Matías Vicedo fue expulsado en el complemento. Ahora, el equipo de Mazza deberá afrontar la Reválida por el segundo ascenso.