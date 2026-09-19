Autocine gratis en el CCM: proyectarán “Michael” este sábado desde las 20

El Centro Cívico Municipal será escenario este sábado 19 de septiembre de una nueva propuesta de autocine con entrada libre y gratuita.

Las puertas se abrirán a las 18, mientras que desde las 19 habrá una previa con música, shows y danza, con participación de la Banda Municipal “25 de Mayo” y del bailarín Nico Tordoya.

A las 20 comenzará la proyección de “Michael”, película protagonizada por Jaafar Jackson, quien interpreta a su tío Michael Jackson.

La jornada también contará con food trucks, propuestas gastronómicas y pochoclos.

Quienes asistan en vehículo podrán ingresar por Lamadrid y Lola Mora, mientras que el acceso peatonal será por avenida Paraguay 1240. Para quienes concurran caminando, la recomendación es llevar silla o reposera.

La actividad forma parte de las propuestas culturales de la Municipalidad y busca ofrecer una alternativa gratuita para disfrutar del sábado por la noche.