Autocine gratis en el CCM: proyectarán “Michael” este sábado desde las 20

Las puertas abrirán a las 18 en avenida Paraguay 1240. Habrá una previa con música, danza y homenaje a Michael Jackson antes de la película.
Cultura & Espectáculos19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Centro Cívico Municipal será escenario este sábado 19 de septiembre de una nueva propuesta de autocine con entrada libre y gratuita.

Las puertas se abrirán a las 18, mientras que desde las 19 habrá una previa con música, shows y danza, con participación de la Banda Municipal “25 de Mayo” y del bailarín Nico Tordoya.

A las 20 comenzará la proyección de “Michael”, película protagonizada por Jaafar Jackson, quien interpreta a su tío Michael Jackson.

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La jornada también contará con food trucks, propuestas gastronómicas y pochoclos.

Quienes asistan en vehículo podrán ingresar por Lamadrid y Lola Mora, mientras que el acceso peatonal será por avenida Paraguay 1240. Para quienes concurran caminando, la recomendación es llevar silla o reposera.

La actividad forma parte de las propuestas culturales de la Municipalidad y busca ofrecer una alternativa gratuita para disfrutar del sábado por la noche.

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