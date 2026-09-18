Teatro en Salta: “Citas Peligrosas” suma funciones este fin de semana

La comedia “Citas Peligrosas” regresará este fin de semana al escenario del Teatro Auditorium, en Av. Belgrano 1349, luego de la buena respuesta que tuvo entre el público salteño.

En diálogo con N&N por Aries, el actor Daniel Frisoli, integrante del elenco, explicó que la obra tendrá nuevas funciones este sábado 19 y domingo 20 de septiembre y destacó que la reposición surgió a partir del interés de los espectadores.

“Eso es lo que nos motiva a seguir haciéndola. El público entra y se empieza a reír, y eso nos pone muy contentos”, contó.

La obra, escrita por Guillermo Camblor y dirigida por Jacqueline Minati, propone una comedia de enredos atravesada por confusiones y situaciones disparatadas.

“Es una obra peligrosamente divertida. Las confusiones son permanentes y empiezan a ocurrir un montón de locuras”, describió Frisoli.

Una función más por la respuesta del público

El actor señaló que la reacción de los espectadores llevó al elenco a sumar una nueva función el domingo.

“Agregamos otra función para que todos la puedan ver. A veces uno tiene un casamiento o un cumpleaños y ese día no puede, así que le damos otra oportunidad para que no se la pierdan”, explicó.

Frisoli remarcó que el principal objetivo de la compañía es que el público encuentre un momento de distensión.

“Uno sale y ya empiezan las carcajadas, las risas y los aplausos. Queremos que la gente se divierta y la pase muy bien”, afirmó.

Entradas y lugar

Las presentaciones tendrán lugar este sábado, a las 21.30, y domingo, a las 20, en el Salón Auditorium Dr. Rafael Villagrán, avenida Belgrano 1349.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio web del teatro, auditoriumsalta.com, y también en la boletería, que estará habilitada sábado y domingo unas horas antes de cada función.

Este viernes, además, continuará disponible hasta las 18 el punto de venta de Bolívar 59.

“Que no se la pierdan porque van a pasar un momento muy divertido”, invitó Frisoli.