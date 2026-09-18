Las ferias artesanales anticipan la Primavera con sorteos, circo y música este fin de semana

Distintos espacios de la ciudad de Salta albergarán ferias artesanales durante este fin de semana, con puestos de artesanías, productos regionales y creaciones de productores locales.

Este sábado 19 de septiembre, la actividad se desarrollará de 10 a 21 en plaza Güemes, el Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700.

El cronograma continuará el domingo 20, también entre las 10 y las 21. En esta oportunidad, los puestos estarán ubicados en plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900.

La segunda jornada tendrá además una actividad especial para anticipar la llegada de la Primavera. Desde las 17, Paseo Balcarce al 900 será escenario del festejo denominado “Anticipamos la Primavera en el Paseo Balcarce”.

La propuesta incluirá un espectáculo de circo a cargo de “Caroza siempre Caroza”, la presentación del ballet de caporales “Sin Fronteras” y sorteos.

Las actividades estarán destinadas tanto a vecinos como a turistas que recorran los distintos paseos de la ciudad durante el fin de semana.