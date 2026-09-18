Vuelve el autocine al CCM con una noche gratuita dedicada a Michael Jackson

El autocine vuelve este sábado al playón del CCM con una propuesta gratuita que combinará cine, música en vivo y baile en una noche temática dedicada a Michael Jackson.

Marcela Medrano, subsecretaria de Cultura Activa, explicó que la actividad comenzará desde las 18, cuando se habilite el ingreso al predio para que el público pueda acomodarse y recorrer las propuestas gastronómicas.

A las 19 se realizará la previa con la Banda Municipal 25 de Mayo, que interpretará canciones de Michael Jackson, además de presentaciones de bailarines e invitaciones para que el público también se sume caracterizado o con looks vinculados al Rey del Pop.

La proyección de la película Michael comenzará a las 20.

Desde la organización remarcaron que la actividad no estará limitada a quienes lleguen en vehículo. También podrán ingresar personas a pie, en bicicleta o en moto. Para los peatones habrá sillas disponibles, aunque quienes quieran podrán llevar reposeras para mayor comodidad.

Los vehículos deberán ingresar por calle Lola Mora, mientras que el acceso peatonal será por avenida Paraguay.

La propuesta se realiza en conjunto con Cine Ópera y FM Ciudad. Quienes permanezcan dentro de los vehículos podrán sintonizar la radio para escuchar el sonido de la película.

La idea es que continúe

Medrano adelantó que desde Cultura analizan repetir la experiencia con otras películas, incorporando en cada función una previa relacionada con la temática de la cinta.

“No sé si todos los sábados, pero sí poder realizar otras propuestas como esta”, explicó.

La continuidad dependerá de la respuesta del público durante esta primera jornada.

La entrada será libre y gratuita.