“Pedir la Palabra”: una obra salteña filmada bajo el agua sobre identidad, silencios y expresión

La compositora salteña Lucía Díaz de Vivar estrenó el videoclip de “Pedir la Palabra”, filmado íntegramente bajo el agua y concebido como una representación de las distintas etapas de la vida de una mujer, sus cargas y las dificultades para expresarse con una voz propia.

“Fue un desafío hacerlo todo bajo el agua, de principio a fin”, contó en Fuera de Foco por Aries. La grabación se realizó en una pileta de San Lorenzo, con las intérpretes haciendo apnea y utilizando cinturones con lastre debajo de los vestidos para permanecer sumergidas.

La idea nació de la propia artista. “Amo el agua. El agua a mí me trae mucha tranquilidad”, explicó Díaz de Vivar, quien señaló que el elemento atraviesa conceptualmente todo el disco: aparece en sonidos y en imágenes vinculadas con lágrimas, sudor, sangre y otros estados líquidos.

El trabajo audiovisual contó con Leonardo Villada en la dirección, Déborah Valado en producción, Gaspar “Quique” Silva en dirección de fotografía, Catalina Collado en arte y Salvador Lencina en edición. El proyecto fue posible mediante el Fondo IDEA, recibió una mención especial en el Festival Cine Grande y fue seleccionado por el Festival FICCHO de Colombia.

“Pedir la Palabra” ya puede escucharse en Spotify y verse en YouTube. Es parte de Bailando con mis Sombras, el nuevo disco de Díaz de Vivar, compuesto por ocho canciones que la artista irá presentando de manera gradual y con un universo audiovisual propio para cada una.