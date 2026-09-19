Racing volvió a ganar después de ocho fechas: venció 3-1 a Sarmiento y salió del fondo

Racing cortó una racha de ocho partidos sin victorias en el Torneo Clausura y derrotó 3-1 a Sarmiento de Junín en el Cilindro de Avellaneda, por la décima fecha de la Zona B.

Gonzalo Escudero abrió el marcador para la Academia, aunque Junior Marabel igualó rápidamente para el conjunto visitante. En el segundo tiempo aparecieron Adrián “Maravilla” Martínez e Ignacio Rodríguez para sellar el triunfo del equipo de Juan Pablo Vojvoda.

La cobertura de 442 Perfil destacó un partido que le permitió a Racing tomar aire después de una extensa sequía en el campeonato. La victoria también significó abandonar el último puesto de su zona, mientras que Sarmiento perdió la posibilidad de quedar en lo más alto.

Racing quedó con ocho puntos, mientras que el equipo de Junín se mantuvo segundo con 16.

La Academia ahora buscará sostener la recuperación después de una noche en la que volvió a festejar ante su gente.