Rusinek: “Tan importante como dar el anticonceptivo es concientizar”

El Hospital Materno Infantil trabaja en planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades vinculadas a la salud reproductiva. Esteban Rusinek explicó por Aries el abordaje de las interrupciones legales del embarazo y un proyecto para facilitar la detección del HPV en mujeres del interior.

El gerente del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, comentó como trabaja la institución en materia de salud sexual y reproductiva, desde la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos hasta la atención de embarazos producto de abusos y la prevención del cáncer de cuello uterino.

Rusinek señaló que el hospital dispone de anticonceptivos hormonales orales y preservativos, además de implantes hormonales, aunque estos últimos tienen una disponibilidad limitada debido a su alta demanda y costo.

Según explicó, la elección del método debe realizarse a partir de una consejería profesional y de las características de cada paciente. “Tan importante como dar el método anticonceptivo es concientizar”, sostuvo.

El gerente aclaró que cualquier adolescente puede acceder a los consultorios de planificación familiar, aun cuando no presente una patología previa. El objetivo, explicó, es prevenir embarazos no deseados mediante información y acceso a métodos anticonceptivos.

Este trabajo también se desarrolla a través de los 33 centros de salud vinculados al área operativa del hospital.

Entre siete y ocho interrupciones por mes

Rusinek también se refirió a las interrupciones legales del embarazo que se realizan en el Materno Infantil.

Según indicó, el hospital interviene principalmente en embarazos de más de 12 semanas y realiza, en promedio, entre siete y ocho procedimientos mensuales.

Explicó que algunos de esos casos corresponden a adolescentes víctimas de violaciones o abusos sexuales, situaciones que, según señaló, con frecuencia se producen dentro del ámbito familiar.

El abordaje, agregó, no termina con la interrupción del embarazo. Las pacientes reciben acompañamiento de un equipo interdisciplinario, con participación de profesionales de salud mental y ginecología durante el proceso de recuperación.

Un test para detectar HPV

Otro de los ejes de trabajo del Materno Infantil está vinculado a la prevención del cáncer de cuello uterino.

Rusinek destacó el funcionamiento dentro del hospital de un equipo de científicos del CONICET que trabaja junto con profesionales médicos en el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico.

Actualmente investigan un kit que permitiría detectar HPV mediante una autotoma realizada por la propia paciente. La iniciativa apunta especialmente a mujeres que viven en localidades alejadas y que tienen dificultades para acceder a ginecólogos, estudios de Papanicolaou o colposcopías.

Según explicó Rusinek, el objetivo es que el kit pueda trasladarse a zonas donde no existen especialistas y que la mujer pueda tomar la muestra para que posteriormente sea analizada.

El gerente sostuvo además que el cáncer de cuello uterino constituye uno de los principales problemas oncológicos entre las mujeres de la provincia y remarcó la importancia de avanzar en el diagnóstico temprano del HPV como herramienta de prevención.