Aeropuerto de Salta: operación normal y vuelos en horario este sábado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este sábado 19 de septiembre, sin restricciones para las operaciones aéreas.

La programación de partidas muestra una jornada prácticamente sin alteraciones. A primera hora ya despegaron el vuelo LP 2436 con destino a Lima, previsto para las 5:45, y el AR 1489 hacia Aeroparque, programado para las 7:55.

Para las 9:31 figuraba en preembarque el servicio WJ 3503 hacia Neuquén.

Durante el resto del día aparecen programados vuelos hacia Córdoba, Aeroparque, Ezeiza, Iguazú, Mendoza, Rosario y nuevamente Buenos Aires, todos indicados en horario al momento de la consulta.

Entre las salidas previstas figuran Córdoba a las 10:10, Aeroparque a las 11:10, Ezeiza a las 12:47, Iguazú a las 13:25, Mendoza a las 15:25, Rosario a las 17:45 y distintos servicios hacia Buenos Aires durante la tarde y la noche.

Desde Defensa Civil informaron además que la terminal mantiene una “operativa habitual sin restricciones” y recomendaron a los pasajeros realizar el check-in con anticipación, verificar el estado de cada vuelo antes de trasladarse y concurrir con la documentación correspondiente.

La recomendación general es presentarse con dos a tres horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para internacionales.