El proyecto de ley sobre Malvinas esconde normas que rozan la inconstitucionalidad

Detrás de su loable objetivo central, el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” amplía su articulado para modificar sustancialmente el Código Penal, las normativas de defensa y de inteligencia, creando figuras tan difusas como la "desinformación masiva" y la "manipulación de la opinión pública".

Bajo estas premisas vagas, periodistas y organizaciones de investigación financiadas desde el exterior podrían enfrentar severas penas de prisión sin necesidad de probar la falsedad de los contenidos.

Asimismo, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional integrado exclusivamente por funcionarios oficialistas —con facultades para congelar fondos y sancionar de manera secreta y previa a la revisión judicial—, la flexibilización para incluir ciudadanos en registros de terrorismo mediante la mera "sospecha razonable" y la habilitación para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior vulneran pilares constitucionales como la presunción de inocencia, la división de poderes y la libertad de expresión.

(Con información de La Nación)