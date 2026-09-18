Salta, Jujuy y Catamarca buscan una agenda común de empleo para la Región del Litio

Representantes de Salta, Jujuy y Catamarca se reunieron para avanzar en una agenda común vinculada al empleo y la capacitación ante el crecimiento y las transformaciones que atraviesa la Región del Litio.

El encuentro se desarrolló en Catamarca durante la Asamblea Regional de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO) y reunió a funcionarios de las tres provincias junto con representantes de empresas, cámaras empresarias, sindicatos, instituciones educativas y organismos de cooperación internacional.

Por Salta participó el subsecretario de Trabajo, Alfredo Batule, quien planteó que uno de los objetivos es vincular las necesidades laborales de la región con la capacitación y la inclusión de las comunidades.

“Los ejes temáticos que abordamos desde CTIO van de la mano de la inclusión, del trabajo con las comunidades y del trabajo de la formación y capacitación para el mundo del trabajo”, afirmó Batule.

También participaron la ministra de Educación y Trabajo de Catamarca, Verónica Soria; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Jujuy, Normando Álvarez García; y Sara Luna Camacho, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante la jornada se compartieron experiencias, iniciativas y herramientas relacionadas con el empleo y el desarrollo de la región. El intercambio apuntó a fortalecer la coordinación entre las tres provincias en materia de formación, inclusión y desarrollo local.

La asamblea también permitió reunir a actores del sector público, empresarial, sindical y educativo para analizar líneas de trabajo vinculadas a las demandas laborales que acompañan el desarrollo de la Región del Litio.