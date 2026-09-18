Ordenan el desalojo del predio de Fate tras siete meses de toma y el Sutna convoca a resistir

La Sala 2 del tribunal hizo lugar al planteo de la empresa controlada por la familia Madanes Quintanilla y su socio brasileño Vipal, la cual había bajado las persianas de su fábrica de Virreyes el pasado 18 de febrero en medio de un desplome de ventas que afectó a cientos de trabajadores.

En su resolución, los magistrados consideraron que la protesta se encuentra erosionada por el paso del tiempo, valoraron que ya se alcanzaron acuerdos con un sector de los despedidos y determinaron que la ocupación perdió la capacidad de motorizar una reapertura, exigiendo al juez de garantías ejecutar la medida bajo protocolos de cuidado.

La respuesta gremial no tardó en llegar: desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) descartaron de plano acatar la medida con un rotundo "de acá no nos movemos", al tiempo que convocaron a un masivo abrazo y conferencia de prensa en las puertas de la planta para frenar la restitución del predio.

(Con información Clarín)