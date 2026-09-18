Salta expuso en el Congreso el freno en las pensiones por discapacidad

Durante el debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y el análisis del Presupuesto 2027, la directora del área provincial, Isabel Soria, expuso cifras alarmantes que desnudan el freno administrativo del Estado nacional desde 2024, señalando que apenas se resolvieron poco más de diez mil expedientes de invalidez de un total cercano a las 91.000 solicitudes.

En su reclamo ante los legisladores, la funcionaria exigió precisiones sobre el impacto de estas demoras en Salta —un distrito donde existen unos 65.000 vecinos con Certificado Único de Discapacidad y donde más del 80% de los beneficiarios del programa Incluir Salud dependen de una pensión no contributiva para subsistir—, contraponiendo la inercia federal con las estrategias de asistencia descentralizada implementadas en los rincones más alejados de la provincia.