El desgaste libertario entra en zona de meseta y se profundiza la brecha de género

El relevamiento de la consultora Poliarquía expone un escenario de marcada dualidad y desgaste acumulado tras los primeros meses del año, donde se deterioraron tanto la narrativa oficial como la percepción económica de los ciudadanos, agobiados principalmente por los bajos salarios, el desempleo y la inflación.

El dato más disruptivo del informe radica en la brecha de género: la diferencia de aprobación entre hombres y mujeres trepó a veinte puntos, una distancia sin antecedentes en más de tres décadas de mediciones de la firma, explicada tanto por la sensibilidad ante la economía cotidiana como por el propio estilo de liderazgo presidencial.

A esto se suma el enfriamiento del apoyo en reductos clave de la coalición oficialista, como los votantes de Patricia Bullrich y los sectores socioeconómicos altos.

Pese a que las expectativas a futuro funcionan como un amortiguador relativo frente al pesimismo sobre la situación actual, el pulso político hacia 2027 deja abierta una disputa de tercios donde Cristina Kirchner encabeza las preferencias en un escenario restringido, seguida de cerca por un Milei sostenido por su núcleo duro y un Macri que traccionaría en una eventual convergencia de centroderecha.

(Con información de La Nación)