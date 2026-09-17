Efecto motosierra: desde la asunción de Milei, Salta perdió 14.680 puestos de trabajo

En ‘Desafío’, por Aries, la consultora de Gestión Empresarial e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sede Salta, Sofía Vega, brindó detalles del informe emitido por la organización que pone sobre el tapete la situación económica provincial desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026.

“El informe se basa en los datos que brinda la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, es decir, son datos oficiales”, advirtió la profesional.

Así, señaló que en el periodo descripto Salta cuenta con casi 630 empleadores menos, siendo las actividades más golpeadas el comercio (casi 300 empleadores menos), seguida por agricultura y ganadería, y luego por alojamiento y gastronomía, “lo que sería, básicamente, el turismo”, indicó.

En tanto, respecto los puestos de trabajo perdidos, Vega apuntó que fueron 1468 en el mismo periodo.

“Hablamos de un número bastante alto y los sectores más afectados fueron agricultura, ganadería y construcción. Hay que pensar que cada persona que pierde su trabajo deja de contar con el sueldo que tenía y eso se ve reflejado en el consumo”, expresó la profesional, y sentenció: “El informe muestra la situación que estamos atravesando, desmintiendo el relato a nivel Nación de que estamos mejor y creciendo”.