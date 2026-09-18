Perú, Estados Unidos y Chile ensayaron un rescate ante un desastre por El Niño

Unos 300 participantes recrearon en Perú un escenario con estructuras colapsadas, personas atrapadas e inundaciones. La actividad forma parte del ejercicio UNITAS 2026, que reúne a fuerzas de 24 países, incluida Argentina.
El Mundo18/09/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Las Armadas de Perú, Estados Unidos y Chile realizaron un ejercicio conjunto de búsqueda y rescate para ensayar la respuesta ante un desastre natural de gran magnitud vinculado con el fenómeno El Niño.

La actividad se desarrolló en la playa Miramar, en el distrito peruano de Ancón, al norte de Lima, como parte del Ejercicio Multinacional UNITAS LXVII – Perú 2026.

El escenario recreó algunas de las situaciones que podrían producirse durante una emergencia: estructuras colapsadas, personas atrapadas y zonas inundadas que obligaban a atravesar cursos de agua mediante cuerdas para poner a salvo a los afectados.

Participaron alrededor de 300 personas de los tres países, además de integrantes del Instituto Nacional de Defensa Civil y personal sanitario peruano.

Para el operativo se utilizaron embarcaciones, botes, un helicóptero y el buque peruano B.A.P. Paita.

El objetivo fue poner a prueba la coordinación entre las distintas fuerzas y evaluar la capacidad de brindar asistencia humanitaria ante una catástrofe.

La actividad se produce mientras distintos organismos de la región mantienen la atención sobre la evolución del fenómeno El Niño y sus posibles consecuencias durante los próximos meses.

Un ejercicio con 24 países

El simulacro forma parte de UNITAS 2026, uno de los mayores ejercicios navales multinacionales de la región.

La edición de este año reúne a más de 5.700 participantes de 24 países de América, Europa, África y Asia, con 26 buques, dos submarinos y 21 aeronaves.

Argentina también participa del despliegue con unidades de la Armada, aunque el ejercicio específico de rescate ante El Niño estuvo encabezado por Perú junto con fuerzas de Estados Unidos y Chile.

Las prácticas buscan mejorar la capacidad de actuación conjunta no solamente ante escenarios militares, sino también frente a emergencias humanitarias y desastres naturales.

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