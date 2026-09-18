El Consejo de Seguridad vota al sucesor de Guterres sin el visto bueno de Washington y Pekín

El Consejo de Seguridad realiza este viernes un nuevo testeo confidencial a puertas cerradas en Nueva York para acercarse al nombre que asumirá el próximo 1 de enero de 2027 al frente de Naciones Unidas por un período de cinco años.

La carrera por la sucesión se desarrolla sin un consenso previo entre las superpotencias, especialmente tras los cortocircuitos geopolíticos entre Washington y Pekín. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump respalda firmemente las aspiraciones del diplomático argentino Rafael Grossi, el líder chino Xi Jinping deslizó su preferencia por ungir a una mujer para el máximo sillón de la organización multilateral durante la última cumbre de los BRICS en la India.

Las rondas informales previas ya delinearon un pelotón de favoritos donde figuran la representante de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett; la costarricense Rebeca Grynspan; y el propio Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

No obstante, la paridad numérica y las tensiones del bloque permanente —integrado por Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia, todos con poder de veto— anticipan un camino minado donde cualquier jugada diplomática puede truncar una candidatura.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en misiones de alta complejidad nuclear frente a conflictos como los de Ucrania e Irán, la postulación del funcionario argentino impulsada por la Cancillería busca romper la historia y convertirlo en el primer connacional en liderar el organismo y el segundo latinoamericano en hacerlo.

Las papeletas de este viernes servirán para calibrar las lealtades y medir el pulso real de los cinco miembros con derecho a bloqueo, en una disputa donde el equilibrio geopolítico mundial se juega cada voto.

(Con información de Ámbito)