Tensión en Ceuta: corridas y disparos al aire durante el traslado de migrantes

Las autoridades españolas iniciaron este viernes un amplio operativo para trasladar a miles de migrantes que permanecían en las playas de Ceuta hacia un campamento temporal instalado en el puerto de la ciudad.

El procedimiento estuvo marcado por momentos de tensión, corridas y empujones cuando grupos de personas intentaron avanzar para asegurarse un lugar dentro del nuevo espacio de acogida.

La Policía intervino para contener las aglomeraciones y se registraron disparos al aire durante el operativo. El nuevo campamento tiene capacidad para unas 1.700 personas y cuenta con camas, duchas, alimentación y servicios básicos.

Sin embargo, la cantidad de migrantes que permanecen en Ceuta supera ampliamente las plazas disponibles.

Miles siguen sin alojamiento

La crisis migratoria se profundizó a fines de julio, cuando decenas de miles de personas ingresaron al enclave español desde Marruecos.

Aunque una parte regresó posteriormente al país vecino, miles permanecieron en Ceuta y muchos terminaron durmiendo en playas, calles y asentamientos improvisados.

Estimaciones oficiales indican que entre 3.000 y 4.000 personas podrían continuar sin alojamiento incluso después de la apertura del nuevo dispositivo.

La situación es especialmente compleja en el caso de menores de edad, que deben ser derivados a centros específicos y cuentan con mecanismos de protección diferentes.

Una crisis que también generó tensión política

El traslado comenzó después de que la Audiencia Nacional rechazara un pedido para suspender la utilización del campamento portuario.

La gestión de la crisis también abrió un enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las autoridades locales de Ceuta, gobernadas por el Partido Popular.

Mientras continúa la identificación de las personas y el análisis de cada situación migratoria, España busca ampliar la capacidad de alojamiento y reducir los asentamientos improvisados que se formaron durante las últimas semanas.