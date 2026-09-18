Baja el petróleo y los mercados globales recuperan terreno

Los principales mercados internacionales recuperaron terreno después de las pérdidas registradas tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de volver a subir las tasas de interés.

El alivio llegó principalmente desde el mercado energético. La caída del precio del petróleo redujo parte de las preocupaciones por una nueva aceleración inflacionaria y favoreció el regreso de los inversores a los activos de riesgo.

En Wall Street, el Dow Jones avanzó alrededor de 0,4%, mientras el S&P 500 subió cerca de 1% y el Nasdaq ganó más de 1% durante la rueda del jueves.

Las acciones tecnológicas estuvieron entre las principales beneficiadas, con avances en compañías como Nvidia, Amazon, Microsoft, Qualcomm e Intel.

El petróleo volvió a bajar

El crudo comenzó a retroceder después de las fuertes subas provocadas por las tensiones en Medio Oriente y los temores sobre el suministro saudí.

El WTI estadounidense llegó a ubicarse por debajo de los US$100 por barril, mientras el Brent también operó en baja.

La tendencia continuó este viernes, cuando el petróleo acumuló su tercera sesión consecutiva de pérdidas ante una menor preocupación por posibles interrupciones en la producción y exportación de Arabia Saudita.

El país comenzó a recuperar capacidad en su oleoducto Este-Oeste y aumentó la disponibilidad de cargamentos a través de Omán, lo que ayudó a reducir el temor a una escasez inmediata.

Después de la suba de tasas

La recuperación se produjo luego de que la Reserva Federal aumentara su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%.

Fue la primera suba desde 2023 y generó inicialmente una reacción negativa en los mercados.

Sin embargo, la posterior baja del petróleo y la moderación del rendimiento de los bonos del Tesoro permitieron descomprimir parte de la tensión.

En Europa, las principales bolsas también habían registrado avances, mientras los inversores continúan pendientes de la evolución del conflicto en Medio Oriente, las decisiones de los bancos centrales y el comportamiento de los precios de la energía.