Flávio Bolsonaro acusa a Lula de “comprar votos” con el aumento del Bolsa Família

Flávio Bolsonaro cuestionó con dureza el aumento del Bolsa Família anunciado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y acusó al Presidente de utilizar la principal ayuda social brasileña con fines electorales a pocas semanas de los comicios.

El Gobierno dispuso una actualización del 15,04%, que llevará el valor mínimo mensual del programa de 600 a 691 reales. Los nuevos montos comenzarán a pagarse el 19 de octubre.

Durante una transmisión en redes sociales, el candidato presidencial del Partido Liberal calificó el incremento como una “merreca” y sostuvo que responde a la “desesperación” electoral del oficialismo.

Flávio Bolsonaro afirmó además que Lula intenta “comprar votos de los pobres” con la medida, una acusación política que el Gobierno rechaza.

Desde el Ejecutivo sostienen que el aumento busca compensar la inflación acumulada desde marzo de 2023, cuando se había establecido el actual piso de 600 reales.

Cuánto costará el aumento

El reajuste tendrá un costo adicional estimado de 5.800 millones de reales durante 2026 y de alrededor de 22.000 millones durante 2027.

El ministro de Hacienda aseguró que los recursos saldrán de partidas ya previstas y que la modificación no alterará las metas fiscales del Gobierno.

La decisión se produjo a pocas semanas de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para octubre, lo que incorporó inmediatamente el programa social al debate de campaña.

Un aliado de Flávio Bolsonaro intentó incluso impugnar el reajuste ante la Justicia Electoral, aunque la presentación fue rechazada por falta de legitimación del demandante.

Pese a sus cuestionamientos al momento y al monto del aumento, Flávio Bolsonaro afirmó que mantendría el Bolsa Família en caso de llegar al Gobierno.

El programa constituye una de las principales políticas sociales de Brasil y beneficia a millones de familias de bajos ingresos.